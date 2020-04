Nie tylko Warszawa. Jak sprawa żłóbków i przedszkoli wygląda w innych miastach

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił na Facebooku, że w Warszawie nie będzie otwarcia tych placówek od 6 maja. "Nie ma fizycznej możliwości, aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważne przedsięwzięcie, jak ponowne uruchomienie placówek, do których trafiają nasze dzieci. Nie będę narażał życia i zdrowia warszawskich maluchów, pracowników przedszkoli i żłobków bez jasnej rekomendacji ministra zdrowia" – napisał. "Skąd mam wiedzieć czy już jest bezpiecznie (skoro zachorowań i przypadków śmiertelnych spowodowanych koronawirusem jest w Warszawie coraz więcej, a nie coraz mniej). Samorządy, ani tym bardziej dyrektorzy przedszkoli czy żłobków nie mają narzędzi do oceny sytuacji. Ma je wyłącznie rząd" – uważa Trzaskowski.

Jednak Warszawa to nie jedyne miasto, które nie zdecyduje się na otwarcie żłóbków 6 maja.

RMF FM postanowiło sprawdzić, jak sytuacja będzie wyglądać w największych polskich mistach. Jak zaznaczają reporterzy radia, jest wiele wątpliwości, m.in. dotyczących ilości dzieci w placówkach, czy zapenienia środków ochrony pracownikom przedszkoli i żłobków.

W kilku miastach, od których RMF FM otrzymało informacje, prezydenci czekają na bardziej szczegółowe wytyczne rządu., inni konsultują się z rodzicami i dyrekcją placówek.

Kraków zamierza czekać na rozporządzenia, jak powinna być zorganizowana praca żłobków i przedszkoli. "O ile będzie to możliwe, będziemy starali się je uruchomić" - powiedziała rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek. Dodała, że termin otwarcia krakowskich placówek nie jest jeszcze ustalony.

Podobnie jest we Wrocławiu, gdzie prezydent Jacek Sutryk poinformował, że nie została podjęta jeszcze decyzja w tej sprawie. "Dziś mamy różne scenariusze otwarcia żłobków i przedszkoli w naszym mieście" - powiedział Sutryk, dodając, że trwa zapoznawanie się z wytycznymi.

W Sopocie wiceprezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim poinformowała, że również nie ma jeszcze decyzji. Przyznała, że decyzja rządu była zaskoczeniem i obecnie miasto bada, jak duża grupa w ogóle deklaruje teraz chęć powrotu do placówek.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała wprost, że bez szczegółowych wytycznych nie widzi możliwości bezpiecznej organizacji pracy. Wystosowała również list do premiera, w którym prosi m.in. o określenie jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze, opisanie zasad bezpiecznej organizacji pracy i zapewnienie niezbędnych środków higienicznych.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował, że otwarcie żłobków i przedszkoli w tym mieście jest mało prawdopodobne. "Nie wyobrażam sobie, że my puszczamy to wszystko na żywioł, pozwalamy na to, by od 6 maja żłobki i przedszkola działały w normalnym zakresie" - ocenił.

Podobną decyzję podjęła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. "Na pewno nie otworzymy przedszkoli i żłobków 6 maja" - stwierdziła.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński także zdecydował, że w terminie podanym przez premiera nie zostaną otwarte w tym mieście placówki opiekuńcze. Decyzję podjął z uwagi na wysoki poziom zakażeń COVID-19 w woj. śląskim.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek chce tę decyzję skonsultować z rodzicami. Pyta więc, czy chcą posyłać swoje dzieci do żłobków i przedszkoli od 6 maja.

Tak samo zrobił prezydent Radomia Radosław Witkowski, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, w tym szczególnie tych najmłodszych.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale zapowiedział, że miasto analizuje możliwość ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja.

Również w Częstochowie zostaną przeprowadzone konsultacje. Miasto prowadzi rozmowy z dyrektorami placówek i snaepidem.