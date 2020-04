Czy Polacy wezmą udział w wyborach? Niepokojące wyniki sondażu

Przypomnijmy, że choć opozycja domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, Prawo i Sprawiedliwość chce, aby odbyły się one zgodnie z zarządzonym terminem, jednak korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Projekt ustawy w tej sprawie jest obecnie znajduje się Senacie, który ma 30 dni na pracę nad nią. Na początku maja ustawa powróci do Sejmu. Nie wiadomo jednak, czy Sejm przyjmie ustawę, gdy organizacji wyborów w maju, w formie zaproponowanej przez PiS sprzeciwia się jeden z członków Zjednoczonej Prawicy – Porozumienie Jarosława Gowina.

Polacy chcą głosować?

A co Polacy myślą o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości? Jak pokazuje nowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, większość wyborców nie chcą brać udziału w głosowaniu w formie korespondencyjnej.

Badani przez CBOS odpowiedzieli na pytanie: "Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą majowy wybory prezydenckie mają się odbyć wyłącznie metodą głosowania korespondencyjnego. Jeśli wybory te dojdą do skutku, to czy weźmie Pan/Pani w nich udział czy też nie?".

Aż 46 proc. badanych stwierdziło, ze nie weźmie udziału w wyborach (33 proc. "na pewno nie weźmie w nich udziału", a 13 proc. "raczej nie weźmie w nich udziału"). Tylko 37 proc. badanych chce wziąć udział w wyborach (21 proc. "na pewno weźmie w nich udział", a 16 proc. "raczej weźmie w nich udział".

16 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Badanie przeprowadzono – we współpracy Fundacji CBOS i IQS – droga elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów zrekrutowanych (na podstawie określonych cech demograficznych: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania w określonym województwie i miejscowości odpowiedniej wielkości) do ogólnopolskiego panelu internetowego Opinie.pl, należącego do agencji badawczej IQS. Realizacja badania trwała od 23.04.2020 do 27.04.2020.

