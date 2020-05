V, U, L czy, niestety, I?

Rozpiętość prognoz rozmiarów recesji, przed którą stoją Polska i reszta świata, jest ogromna i jeśli coś przypomina, to loterię. Minus 5 proc.? – proszę bardzo. Minus 10 proc., a nawet minus 20 proc.? – także to mamy w karcie. A może tylko minus 1 proc.? – tak, to też może się zdarzyć.