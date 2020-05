"Temat odszkodowań nie zniknie"

Marcin Makowski: Czy rząd popełnił błąd, wprowadzając stan epidemii na terytorium kraju?

Andrzej Mikosz: Nie wiem, czy rząd popełnił błąd, ale na pewno realizował swoje cele. W związku z tym wprowadził taki stan, jaki chciał wprowadzić. Pytanie, jak je definiował? Odnośnie do polityki nie chciałbym spekulować, ale w wąskim horyzoncie realizuje to cel swoistej „ochrony” kalendarza wyborczego. Mam wrażenie, że cena, jaką przyjdzie za to zapłacić, jest jednak zbyt wysoka.