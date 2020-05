Śląsk: Przypadki nowych zakażeń to przede wszystkim pracownicy kopalń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek późnym popołudniem o potwierdzeniu 360 nowych zakażeń i śmierci 12 kolejnych zakażonych osób w całym kraju. Aż 288 wykrytych w ostatnich godzinach przypadków to osoby z woj. śląskiego.

Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, że to przede wszystkim pracownicy pięciu kopalń, w których pojawiły się ogniska koronawirusa. Ze względu na proces weryfikacji danych osobowych przez poszczególne zakłady górnicze, dokładne informacje dotyczące liczby zakażonych mają przekazywać spółki węglowe: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa i Węglokoks – poinformowano w komunikacie.

Sytuacji w kopalniach poświęcone było wtorkowe posiedzenie regionalnego sztabu kryzysowego w Katowicach, w którym wziął udział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wczesnym popołudniem, po posiedzeniu sztabu, Sasin informował o potwierdzonych zakażeniach u 799 górników i ponad 650 członków ich rodzin. Zaznaczył, że zdecydowana większość górników przechodzi zakażenie bezobjawowo lub z bardzo niewielkimi objawami. Konieczność hospitalizacji była tylko w przypadku 26 osób. Pozostali są w izolacji, przede wszystkim w swoim domach, a niewielka grupa – w izolatoriach.

Zakłady, które stały się ogniskami wirusa, zostały wyłączone z pracy. Chodzi o trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (Ruch Jankowice kopalni ROW, Murcki-Staszic i Sośnica), jedną w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (Pniówek) oraz kopalnię należącą do spółki Węglokoks Kraj (Bobrek).

Jak informował na konferencji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, do poniedziałku od górników pobrano ok. 12 tys. wymazów do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Akcja ma być kontynuowana do czasu przebadania wszystkich górników z pięciu zakładów wydobywczych, w których potwierdzono najwięcej zakażeń. Ma to potrwać najpóźniej do czwartku. Wymazy pobierane są zarówno od górników, jak i członków rodzin tych pracowników, u których badania dały dodatni wynik. Testy wykonują laboratoria w różnych częściach Polski.

Według danych resortu zdrowia w całym woj. śląskim zakażanie koronawirusem potwierdzono już u 4271 osób. 157 zmarło. Od kilku dni to region z największą liczbą zakażeń w Polsce.

