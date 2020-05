Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski

Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec polskiego rządu za brak przepisów na podstawie których władze mogłyby być skarżonego do sądów za niską jakość powietrza. Kolejny raz Unia staje w obronie żywotnych praw polskich obywateli – podał Miller na Twitterze.

Jak podaje Komisja Europejska, w podobnej sytuacji co Polska znalazła się Bułgaria.

W Polsce, według szacunków podawanych przez Polski Alarm Smogowy, co roku z powodu smogu umiera przedwcześnie ponad 40 tys. osób.

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Mniej biurokracji, szybkie rozpatrywanie wniosków i łatwiejsze uzyskanie dofinansowania – to najważniejsze zmiany w programie "Czyste powietrze". W ten sposób rząd chce przyspieszyć walkę ze smogiem. – Czyste środowisko i czyste powietrze to dobro narodowe Polaków. Będziemy dążyli do tego, żeby były one w jak najlepszym stanie – mówił podczas konferencji prasowej na początku marca premier Mateusz Morawiecki.

Konferencja premiera odbyła się w Skawinie. To gmina, która jako pierwsza w Polsce przystąpiła do programu STOP SMOG. – "Czyste powietrze" to niższe koszty dla naszych obywateli, dla polskich rodzin, to czystsze powietrze, lepsze powietrze wokół nas i lepsze warunki dla całej gospodarki. Dzięki dobrej współpracy z samorządami ten program nabiera rozpędu – mówił Mateusz Morawiecki. – Dla nas czyste powietrze nie ma ceny. Na ten program będziemy kładli coraz wiekszy nacisk. Inwestujemy w niego pieniądze budżetu państwa i środki unijne – dodawał.

Premier Morawiecki mówił, że w ciągu najbliższych lat rząd chce doprowadzić do poprawy jakości powietrza. – Do takiej poprawy, by powietrze w miastach i miejscowościach było czyste. To nasze podstawowe zadanie. Zdrowe i czyste powietrze i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków – mówił.