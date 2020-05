Nowacka o "historycznej roli" Kidawy: Zapłaciła gigantyczną cenę

Serwis trojmiasto.wyborcza.pl zapytał Nowacką, co wie na temat zmiany kandydata KO w wyborach prezydenckich. – Nie mam jeszcze na ten temat twardych informacji. Niedługo mamy spotkanie koalicyjne, wtedy być może będę wiedziała coś więcej na temat tych medialnych plotek – odparła posłanka KO.

Czy zdaniem Nowackiej wymiana Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego byłaby korzystna? – Każdy powinien zobaczyć, jaką cenę płaci. I Małgorzata, za swoją historyczną rolę zatrzymania niedemokratycznych wyborów, zapłaciła gigantyczną cenę – dwumiesięcznego politycznego linczu z każdej strony. Ale zatrzymała wybory. Nie jest istotne, co w tej sprawie uważa ten czy inny salon medialny czy polityczny. Ważne jest pytanie do niej: czy po tym wszystkim, co jej się przydarzyło, ma jeszcze siłę na kilka miesięcy walki? I tylko z tej perspektywy bym to rozpatrywała. Bo Małgorzata już wygrała. Wygrała to, że nie ma wyborów 10 maja, które byłyby niezgodne z prawem – wskazała parlamentarzystka.

– Myślę, że za dwa miesiące z Dudą wcale nie będzie tak trudno wygrać. On słabnie z dnia na dzień i dlatego PiS tak prze do szybkich wyborów w czerwcu. Wiedzą, że w sierpniu może być już inna sytuacja – oceniła Barbara Nowacka.

"Małgorzata Kidawa-Błońska w piątek na posiedzeniu zarządu PO zrezygnuje z kandydowania na prezydenta, nowym kandydatem ma być Rafał Trzaskowski" – podaje Polska Agencja Prasowa. – Ponoć Trzaskowski zgodził się już na kandydowanie. Poza PO muszą to jeszcze zatwierdzić inne partie Koalicji Obywatelskiej. Nowoczesna może to zrobić już jutro, Zieloni w weekend. Inicjatywa Polska jeszcze o tym nie rozmawiała – powiedział w rozmowie z tvp.info anonimowy poseł KO.