Poseł PO: To będzie początek szybkiego końca PiS-u

W rozmowie z Markiem Kacprzakiem Sławomir Neumann odniósł się do scenariusza, w którym to nowym kandydatem Platformy Obywatelskiej zostaje obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kiedy to mówił, Małgorzata Kidawa-Błońska nie ogłosiła jeszcze swojej rezygnacji z ubiegania się o urząd prezydenta.

Polityk PO podkreślił, że wierzy, iż Rafał Trzaskowski mógłby pokonać ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę. – Wygranie przez Rafała Trzaskowskiego wyborów prezydenckich, po tym, jak PiS już nie ma Senatu, a w Sejmie Jarosław Kaczyński zobaczył, że bez ludzi Jarosława Gowina większości nie ma i nie jest jedynym, który decyzje podejmuje w tym obozie, to początek końca całego PiS-u – stwierdził Neumann.

Marek Kacprzak zapytał swojego gościa o obawy, jakie co do takiego scenariusza ma była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Nie wolno oddać Warszawy Komisarzowi z PIS opamiętajcie się" – apelowała wczoraj. Neumann przyznał, że taki scenariusz, kiedy stolicą zarządza komisarz jest rzeczywiście możliwy. Jak jednak podkreślił, "Te dwa, trzy miesiące Warszawa przeżyje".