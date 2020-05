"Tekturowa tarcza"? Senator KO jeszcze niedawno ją chwalił. Ostry komentarz Mazurek

Senator Jacek Bury z Koalicji Obywatelskiej gościł niedawno w Radiu Lublin. Dziennikarz przypomniał, że senator KO publicznie wyraził poparcie dla działań zmierzających do wdrożenia w życie mechanizmów osłonowych dla polskiej gospodarki i zapytał go, co chciałby zmienić w nowej wersji Tarczy Antykryzysowej. – To co proponuje rząd idzie w dobrym kierunku i z tego się cieszę. Próbujemy pomóc przedsiębiorcom, bo oni tworzą miejsca pracy – mówił polityk KO.

To dość zaskakujące, bo Jacek Bury wziął udział w ostatnim, głośnym tzw. strajku przedsiębiorców, a o rozwiązaniach proponowanych przez rząd mówił: "tekturowa tarcza".

Do tego dysonansu odniosła się na Twitterze Beata Mazurek. Nie szczędziła swojemu oponentowi politycznemu ostrych słów.

"Kolejny przykład "wiarygodności" Platformy. Wczoraj Bury pisał o tekturowej Tarczy, a wcześniej zdecydowanie ją popierał. Warto przypomnieć rozmowę Kosiniaka-Kamysza z Budką w Sejmie. To już nie jest śmieszne. Chyba mamy najbardziej cyniczną i bezczelną opozycję na świecie" – oceniła.