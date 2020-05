Trzaskowski odpowiada Bielanowi: To czysta bezczelność

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan zaapelował w poniedziałek do Trzaskowskiego, by "wziął się w końcu za zarządzanie miastem" i odblokował mikropożyczki dla przedsiębiorców, które są częścią tzw. tarczy antykryzysowej.

Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski określił zarzuty Bielana jako "krańcową bezczelność i nieprawdę". – Rząd obiecuje pożyczki i spycha całą odpowiedzialność na samorządy – dodał.

– Wypłaciliśmy 40 mln zł w pożyczkach, a wniosków w Warszawie jest ponad 100 tys. My zrobiliśmy 10 proc. spraw, w innych miastach jest jeszcze mniej. Jesteśmy zawaleni wnioskami. Rząd podejmuje decyzje, a realizację zwala na samorządy – powiedział Trzaskowski.

Jak przekonywał, "ludzie pracują w soboty, pracują do nocy, żeby wypłacać te pieniądze". – Wszystkie samorządy mają z tym problem. Oskarżenia w stosunku do nas, że nie wykonujemy tego dobrze, to czysta bezczelność – oświadczył prezydent stolicy.

Trzaskowski zapowiedział też, że po wyborach wprowadzi pod obrady Rady Miasta inicjatywę powstania ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dodał, że tragicznie zmarły prezydent Polski na to zasługuje.

– Jeśli zostanę prezydentem RP, będę namawiał usilnie prezydenta stolicy z opozycji, który zajmie moje miejsce, żeby wystąpił z inicjatywą stworzenia w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego – zapowiedział Trzaskowski.