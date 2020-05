Publicysta: Mechanizm ataku na Szumowskiego jest taki, jak na Jana Pawła II

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest bardzo ostro atakowany za maseczki, które rząd sprowadził do Polski. Opozycja przesadza, czy ma jednak rację?

Wiktor Świetlik: Zacznijmy od tego, że wilczym prawem opozycji jest krytyka, nawet ostra krytyka władzy. Gdyby rządziła Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość zapewne także by tę partię ostro krytykowało.

A jak ocenia Pan samą sprawę z zakupem maseczek?

Na początku pandemii wszystkie rządy walczyły o to, by zdobyć dla siebie te maseczki i ratujące życie respiratory. Błędów w takiej sytuacji uniknąć się nie da. To normalne w sytuacji ekstremalnej, a z taką mieliśmy do czynienia.

No tak, ale szef resortu zdrowia jest dziś bardzo ostro krytykowany. A na początku pandemii stał się prawie idolem, zyskał ogromną popularność. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ?

To akurat było do przewidzenia. Zachowując wszelkie proporcje – mechanizm działa jak w przypadku Jana Pawła II. Był bohaterem Polaków, więc nie można dokonać pełnej rozprawy z polskim kościołem nie rozprawiając się z jego pamięcią. Szumowski to bohater walki o zdrowie Polaków, jego zmęczona twarz towarzyszyła ludziom bez względu na poglądy, więc uderzyć trzeba było w niego. Ubrudzić. Byłem przekonany, że ta akcja nastąpi, tak jak przed wyborami parlamentarnymi byłem przekonany, że celem głównego ataku będzie stojący za sukcesami gospodarczymi PiS Mateusz Morawiecki.

Jak to się przekłada na bieżącą politykę?

Szumowski zyskał popularność, a więc stał się też niewątpliwym atutem tego rządu. Także w kontekście kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Więc krytyka ministra, gra na jego osłabienie jest naturalnym działaniem opozycji.

PiS nie popełnił błędów w walce z koronawirusem?

Popełnił. Nie ma zwycięskiej kampanii wojennej, podczas której dowódcy nie popełniliby jakiś błędów. Dopiero suma błędów i sukcesów i ich rezultat pozwala ocenić, czy kampania była wygrana, czy nie.

A ta kampania została przez rząd wygrana?

Każdy zmarły to porażka. Jednak porównując z innymi krajami i patrząc na liczbę zachorowań oraz liczbę wypadków śmiertelnych, a także na skutki gospodarcze, to wygląda na to, że duet Szumowski – Morawiecki dobrze wykonuje swoją robotę. Może lepiej, niż ktokolwiek inny by to robił na ich miejscu. Choć w tym przypadku, jak w „Dżumie” Alberta Camusa sukces polega na tym, że nie jest jeszcze gorzej, a nie na tym, że jest lepiej.

Czytaj także:

Piecha: Maseczki trzeba było kupić szybko. Oskarżenia wobec Szumowskiego są niesprawiedliwe