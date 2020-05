Polityczna przyszłość Kidawy-Błońskiej. Zaskakujący scenariusz

Serwis przywołuje wypowiedź "jednego z ważnych polityków PO", który wskazuje, że w przypadku wygranej Trzaskowskiego naturalną kandydatką byłaby właśnie Kidawa-Błońska. Jak usłyszeli dziennikarze, jeśli wicemarszałek Sejmu będzie chciała, tak się może stać.

Sam Rafał Trzaskowski nie chce jednoznacznie odnosić się do takiej ewentualności. Pytany o to, czy Małgorzata Kidawa-Błońśka byłaby dobrą kandydatką, odpowiada wymijająco: "Pozostaję prezydentem miasta stołecznego Warszawy i pełnię swoje obowiązki do momentu wyboru na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej". – I jedno mogę zagwarantować: jeśli tak się stanie, to na pewno wybory w Warszawie wygra opozycja. I na pewno w Warszawie będziemy mieli prezydenta z opozycji – dodaje.

A co jeśli ten scenariusz nie będzie możliwy do realizacji? Tu wskazuje się na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj także:

Patryk Jaki: To mógł być koniec POCzytaj także:

"Dla mnie jesteś płatnym medialnym zabójcą". Wojewódzki zapowiada pozew przeciwko Latkowskiemu i TVP