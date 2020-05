Odmrażanie kolejnych obszarów gospodarki. Rzecznik rządu podał datę

– Dzisiaj odbywa się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Myślę, że już na tym posiedzeniu powinny zapaść ostateczne rozstrzygnięcia. Kwestie związane z ogłoszeniem rozstrzygnięć to jest na pewno ten tydzień. To się powinno odbyć najpóźniej jutro. Powinny już być wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, które zostały ograniczone ze względu na tę epidemię – zapowiadał Piotr Müller.

Müller odniósł się również do wprowadzonych zmian w prawie wyborczym. – Jeszcze kilka tygodni temu w Senacie mieliśmy projekt ustawy, która zakładała przeprowadzenie wyborów w majowym terminie. W związku z tym, że Senat podejmował działania o charakterze obstrukcyjnym, do tych wyborów nie doszło. Teraz chyba mamy powoli do czynienia z taką samą sytuacją. Kodeks wyborczy nie reguluje kwestii związanych z sytuacją, która miała miejsce w ostatnich dniach, czyli przesunięcia terminu wyborów po ich nieodbyciu się. Senat powinien tę ustawę jak najszybciej przyjąć – ocenił.

Koniec z maseczkami?

– We wtorek wydamy nowe rekomendacje dotyczące noszenia maseczek, kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć – zapowiedział w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister zapowiedział również, że poznamy szczegóły dotyczące organizacji wesel, a także innych aspektów życia. Zwrócił jednak uwagę, że epidemia nadal trwa, choć sytuacja w Polsce jest ustabilizowana.

Czytaj także:

Premier złamał obostrzenia? "W imieniu zaplecza premiera chciałem przeprosić..."Czytaj także:

"Trzeba powiedzieć dziś przepraszam". Dworczyk o premierzeCzytaj także:

Kolejny etap znoszenia obostrzeń. Jest komentarz rządu