Swoi w państwowych spółkach. Sachajko w Sejmie: Wstydu nie macie

Na początku 22 posiedzenia Sejmu poseł Jarosław Sachajko nawiązał do sprawy prokuratorskich zarzutów Jacka Sutryka i przypomniał propozycję Kukiz’15, by wreszcie skończyć w Polsce z obsadzaniem państwowych spółek kolegami i rodzinami członków partii w danej kadencji rządzących. Polityk zwrócił się do przedstawicieli koalicji rządzącej i "nieobecnego pana premiera" Donalda Tuska. Sachajko rozpoczyna tymi słowy swoje sejmowe przemówienia.

Sachajko: Wstydu nie macie

– Na początku tej kadencji prosiłem pana premiera o uzupełnienie projektu ustawy, którą w ub. kadencji uchwalił Kukuz’15 razem z PiS o to, aby radni i rodziny polityków nie mogli również zasiadać i paść się na spółkach Skarbu Państwa – powiedział Sachajko.

– Panie premierze, już czas spełnić swoją obietnicę z 2005 r. wielokrotnie później powtarzaną, że skończy się dojenie państwa na spółkach Skarbu Państwa i spółkach samorządowych. Szanowni Polacy wejdźcie na stronę stoppatowładzty.pl i zobaczcie, jak koalicja 13 grudnia obsiadała państwowe i samorządowe spółki. Wstydu nie macie – kontynuował Sachajko.

Parlamentarzysta zapytał, czy Polska 2050 w końcu spełni swoją obietnicę w tym zakresie. – Jak na razie Polska 2050 obiecała w kampanii wyborczej, ale jak widać, Polska 2050 jak obiecuje, że zabierze, to zabierze, a jak obiecuje, że zrobi, to tylko obiecuje – zakończył wystąpienie.

Hołownia komentuje

Prowadzący obrady marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który ma zwyczaj komentować wystąpienia posłów, zadowolony podziękował Sachajce, mówiąc, że im częściej wymienia on nazwę partii Polska 2050, tym lepiej.

Polityk dodał, że nad ustawą o spółkach Skarbu Państwa będą toczyły się prace i wyraził nadzieje, że projekt szybko wyjdzie spod komisji.

Następnie w tym samym temacie głos zabrał poseł Razem Adrian Zandberg.

