Znajoma ministra prezesem państwowej spółki. Wcześniej kierowała gminnym centrum kultury

"Znajoma ministra Dariusza Klimczaka z PSL, 29-letni brat wiceministra Konrada Wojnarowskiego, syn wiceszefa ludowców Andrzeja Grzyba czy podwładna marszałka Adama Struzika, mazowieckiego barona z tej samej partii. Oni wszyscy znaleźli dobre posady w tej samej spółce Skarbu Państwa. Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziło desant swoich ludzi, pomijając całkowicie konkursowe procedury" – wynika z ustaleń Onetu.

Posady dla ludzi PSL w państwowej spółce. Konkursów nie było

"W należącej do PKP spółce Natura Tour żadnych konkursów do zarządu i rady nadzorczej nie było. A najważniejsze stanowiska w spółce objęli ludzie bezpośrednio związani z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prezesem spółki pod koniec sierpnia została związana z Trzecią Drogą Jolanta Sobczyk, prywatnie znajoma nadzorującego PKP ministra Dariusza Klimczaka. Po pytaniu o znajomość z szefem resortu nowa prezes rozłączyła się i zakończyła rozmowę. Osoby związane z PSL odnajdujemy także w radzie nadzorczej Natura Tour. Jak udało nam się ustalić, tu również nie było przeprowadzonego konkursu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Polskie Koleje Państwowe poza wożeniem pasażerów zajmują się także hotelarstwem. I to na całkiem sporą skalę" – czytamy w poniedziałek w Onecie.

Jolanta Sobczyk – z gminnego centrum kultury na prezesa CS Natura Tour

Portal zajął się sprawą CS Natura Tour. Spółka ta została wydzielona ze struktur państwowego przewoźnika w 2000 r. i ma kilkanaście obiektów w całej Polsce. To w głównej mierze ośrodki wypoczynkowe nad morzem i w górach. Chodzi o ekskluzywne miejsca, jak Mielno, Jastarnia, Ustka, Zakopane i Karpacz.

14 czerwca odwołano cały zarząd spółki Natura Tour. Trzy dni później został wybrany nowy skład — Jolanta Sobczyk została prezesem, a Piotr Smogorzewski członkiem zarządu. Onet ustalił, że Sobczyk nie ma doświadczenia w zarządzaniu dużymi podmiotami. Do państwowej spółki przeszła z Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Biblioteki Publicznej w Czerniewicach, którego była dyrektorem.

"Z Czerniewicami, małą miejscowością pod Tomaszowem Mazowieckim, związany jest także minister infrastruktury Dariusz Klimczak, którego resortowi podlega PKP. Wiceszef PSL-u od wielu lat chwali się, że jest czynnym strażakiem-ochotnikiem, a jego jednostka macierzysta to właśnie OSP Czerniewice. Te strony to jego matecznik — obecny minister pochodzi z pobliskiej Rawy Mazowieckiej i tu prowadzi swoje biuro poselskie. Dariusz Klimczak w 2015 r. objął kierownictwo regionalnych struktur PSL w Łodzi, a kilka lat później został wiceszefem tej partii. Swoich ambicji politycznych, choć w mniejszej skali, nie kryje też Jolanta Sobczyk" – wskazuje portal, opisując jej drogę polityczną.

Była kandydatką PSL-Polski 2050 do rady miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Choć była "jedynką" na swojej liście, nie udało jej się dostać wystarczającej liczby głosów.

"O znajomości Klimczaka i Sobczyk mówią nam chcący zachować anonimowość pracownicy Natura Tour. Wskazują, że nowa prezes sama ma podkreślać towarzyską relację z ministrem. Sobczyk w przeszłości komentowała także internetowe wpisy Klimczaka i zamieszczała jego zdjęcia w swoich mediach społecznościowych" – dowiedział się Onet. "Nie wiadomo, jakie kompetencje zdecydowały o tym, że była dyrektorka gminnego centrum kultury otrzymała tak wysokie stanowisko, ponieważ spółka nie przeprowadziła otwartego konkursu" – dodaje.

Nie udało się ustalić, ile dokładnie Jolanta Sobczyk zarabia na nowej posadzie. PKP i Natura Tour odmówiły nam podania tej informacji. Jednak biorąc pod uwagę dane z ubiegłego roku, średnie wynagrodzenie członka zarządu w tej spółce wyniosło 23,7 tys. zł.

Ministerstwo odmówiło odpowiedzi na pytania Onetu

Onet przesłał do Ministerstwa Infrastruktury pytania dotyczące sposobu wyboru władz Natura Tour i znajomości prezes Sobczyk z ministrem Klimczakiem wysłaliśmy. Resort odmówił odpowiedzi, zasłaniając się tym, że spółka nie podlega pod jego nadzór właścicielski.

Faktycznie właścicielem Natura Tour jest PKP, ale PKP w 100 proc. należy do Skarbu Państwa, a tu uprawnienia właściciela wykonuje właśnie resort infrastruktury.

Redakcja próbowała zatem zdobyć informacje od Jolanty Sobczyk. Nowa prezes zgodziła się na rozmowę i zaprosiła dziennikarzy na spotkanie do warszawskiej siedziby spółki. Później jednak telefonicznie odwołała zaproszenie, tłumacząc, by wszystkie pytania w tej sprawie kierować do PKP.

"Gdy chcieliśmy się dowiedzieć, czy na jej nominację miała wpływ jej działalność w PSL, Sobczyk odpowiedziała, że "jest jej bardzo przykro z powodu takich pytań" i "chciałaby być oceniana ze względu na swoje kompetencje". Po pytaniu o znajomość z ministrem Klimczakiem prezes Natura Tour rozłączyła się i zakończyła rozmowę" – pisze Onet.

