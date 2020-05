"Państwo się kompromitują", "dziękujemy za lekcję wychowania". Nerwowo na konferencji Trzaskowskiego

Na budowie II linii metra na warszawskim Bemowie wmurowano kamień węgielny. Akt erekcyjny podpisany przez Rafała Trzaskowskiego umieszczono w metalowej tubie w stropie stacji Powstańców Śląskich (C04). – Na początku kwietnia otworzyliśmy nowe stacje II linii metra. Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza wydłużyły sieć warszawskiego metra o kolejne kilometry. Dzisiaj bierzemy udział w kolejnym ważnym dla mieszkańców wydarzeniu – symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego na stacji Powstańców Śląskich. Prace przy budowie metra na Bemowie idą pełną parą. Zgodnie z naszymi obietnicami już niedługo mieszkańcy zyskają kolejną komfortową i bezpieczną możliwość podróżowania po Warszawie – mówił Rafał Trzaskowski.

Po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy. Podczas konferencji prasowej doszło do jednak spięcia. Miłosz Kłeczek, reporter TVP Info skrytykował rzeczniczkę warszawskiego ratusza. Za co? – Pani rzecznik była łaskawa wspomnieć, że ja się kompromituję zadając pytania, to ja odpowiem, że to państwo się kompromitujecie nie odpowiadając na pytania – powiedział.