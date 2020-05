Otwarcie kąpielisk. GIS uruchamia specjalny portal

Irena Santor: Mam wielki żal do władz

Dopóki byliśmy im potrzebni, umilaliśmy im czas, to było fajnie. Teraz się od nas odwrócili. To smutne – przyznała Irena Santor. Artyska nie ukrywa, że ma ogromny żal do władz za brak wsparcia w okresie kryzysu dla środowiska...