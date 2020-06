Senacka intryga

Przekonanie, że zablokowawszy wybory 10 maja i wymieniwszy dzięki temu Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego, PO odstąpi od dotychczasowej obstrukcji wyborów prezydenckich, przetrwało niewiele ponad tydzień. Nowy kandydat wniósł wprawdzie do kampanii nową energię, odzyskując w sondażach część „żelaznego elektoratu” i odbierając drugie miejsce Szymonowi Hołowni. Jednocześnie wzrost deklarowanej frekwencji obniżył procentowy wynik urzędującego prezydenta (choć liczba jego zwolenników się nie zmniejszyła) do poziomu dającego opozycji nadzieję na drugą turę. Wszystko to wprawiło PO i jej zwolenników w stan euforii. Jednak kampania Trzaskowskiego została właśnie wysadzona w powietrze kolejną próbą zablokowania wyborów, którą podjął niespodziewanie zdominowany przez PO Senat. I nikt już nie rozumie, o co w wywołanym przez część senatorów zamieszaniu chodzi. Niewykluczone, że oni sami też.