Ziemkiewicz: Byle urzędnik z Luksemburga traktuje nas jak dzikusów, których trzeba cywilizować

– Szukając przyczyn tej pokory, wskazuję, że jesteśmy społeczeństwem, które przyzwyczaiło się, że są jacyś jaśniepaństwo. Przeciwko temu nie potrafimy się zbuntować, do czego namawiam – stwierdził Ziemkiewicz.

– Ciągle mamy głosy, jak Jarosława Kurskiego, że Polska to jest zadufane dziwadło na peryferiach Europy. Ogromna część Polaków tak chce się czuć, że jesteśmy na peryferiach, a po drugie, że jesteśmy zadufani w sobie. Daliśmy sobie narzucić myślenie, że przyjdą biali ludzie, dadzą nam swoje dyrektywy, a my je implementujemy – ocenił publicysta.

Rafał Ziemkiewicz przybliżył tematykę swojej najnowszej książki "Cham niezbuntowany". – Cała książka jest o tym, że tak jak Stalin miał tyle obiektywizmu, by powiedzieć, że Polsce komunizm pasuje jak krowie siodło, tak samo te wzorce narzucane nam z Zachodu, wbrew temu, co sądzą modernizatorzy, nie pasują do Polski. Prof. Ryszard Legutko nazwał to kiedyś modernizacją przez kserokopiarkę. Trzeba wymyślić własne wzorce. Przez ostatnie 30 lat abdykowaliśmy z myślenia. Uznaliśmy, że najważniejsze jest to, by hipermarkety powstawały – podkreślał.

Jak zaznaczył Ziemkiewicz, od 2015 roku nastąpił pewien przełom w myśleniu Polaków.

– Skończyło się takie baranie gadanie, że musi tak być jak na Zachodzie. Dzisiaj to już nie jest atrakcyjne. Co to znaczy? Żeby Polki były gwałcone jak Szwedki? Żebyśmy bali się wyjść na ulice jak w Niemczech? Ludzie poznali ten Zachód, jeżdżą tam, mają rodziny i nagle okazało się, że to nie jest odpowiedź na wszystko. Mam wrażenie, że opozycja żyje w takim przekonaniu – dodał.