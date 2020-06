"Rz": Kolejny biskup nie zareagował na pedofilię

Na łamach "Rzeczpospolitej" opisano sprawę ks. Stanisława S., który miał dopuszczać się czynów pedofilskich. Duchowny to osoba dobrze znana w Radomiu, kapelan tamtejszej Solidarności. Jak informuje dziennik, w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu od ubiegłego roku toczy się śledztwo w sprawie molestowania przez niego nieletnich, do którego miało dochodzić w okresie od 1985 roku do 2016 roku. Śledztwo miało zakończyć się w kwietniu, jednak zostało przedłużone.

"Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła m.in. radomska kuria. Jednak o tym, że ksiądz mógł molestować małoletnich, władze kościelne wiedziały od jesieni 2013 r. Biskup radomski Henryk Tomasik spotkał się wówczas z jedną z ofiar ks. S. Mężczyzna złożył przed kanclerzem kurii zeznanie" – czytamy w "Rz".

Ofiara w rozmowie z dziennikiem zapewnia, że przyjęto od niego zawiadomienie, jednak po pewnym czasie mężczyzna nie mógł otrzymać informacji na jakim etapie znajduje się sprawa. "Przyjęto ode mnie oficjalne zawiadomienie. Moje dane osobowe oraz kontakt kuria posiadała" – zapewnia.

Według gazety, prokuratury nie zawiadomiono, bo nie było to obligatoryjne (obowiązek taki istnieje od 2017 r.), nie wszczęto też postępowania kanonicznego, nie powiadomiono Kongregacji Nauki Wiary, choć od 2001 r. jest to obowiązkowe. Ograniczono się tylko do rozmowy z ks. S., który zaprzeczył oskarżeniom.

Jak twierdzi w rozmowie z "Rz" zapytany o opinię duchowny, prawnik kanonista, zaniedbanie po stronie księży z kurii jest ewidentne. "Wszystko obciąża biskupa i żeby to wyjaśnić, trzeba zgłosić sprawę do Watykanu, tak jak zrobił to w odniesieniu do biskupa Edwarda Janiaka po obejrzeniu filmu Sekielskich arcybiskup Wojciech Polak" – ocenia.

"Pedofilia to wielkie zło i trzeba z nim walczyć. To jest moja odpowiedź" – taki komentarz w tej sprawie uzyskano od bp Henryka Tomasika.

Czytaj także:

Ks. Isakowicz-Zaleski: Samobójstwa wizerunkowego ciąg dalszyCzytaj także:

Absurdalne oskarżenia "Gazety Wyborczej". Ministerstwo Sprawiedliwości: Desperacja gazety, która udaje rzetelne mediumCzytaj także:

"Rz": Bunt przeciwko biskupowi Janiakowi