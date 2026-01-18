Listy do redakcji (4)

"Warszawskie srebra”, Radosław Wojtas, „DRz” nr 3/2026

Szanowny Panie, w swoim felietonie wymienia Pan ligę „mistrzów dawnego rzemiosła: Fabryka Józefa Frageta, Norblin, Bracia Buch czy T. Werner”, co może sprawić wrażenie, że każdy z wymienionych miał własną fabrykę. Było inaczej. Istniała jedna firma „Norblin, Bracia Buch i Werner”, notabene reprezentowana na cały Wschód w Moskwie przez mojego dziadka Władysława Ławickiego. Jak zapamiętała moja Matka, w 1915 r. pan Werner ewakuował się do Moskwy; w 1917 r. próbował znaleźć schronienie w Odessie i tam zginął.

Z poważaniem Marian Hanasz