Grodzki dostał pytanie o Szumowskiego. Oto, co odpowiedział

We wtorek sejmowa komisja zdrowia negatywnie zaopiniowała wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego. O sytuację wokół ministra zdrowia Tomasz Grodzki był pytany w programie "Onet Opinie".

– Z jednej strony mam ogromny szacunek do profesora Szumowskiego jako kardiologa i w tej materii ufałbym mu w 100 procentach. Jako ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu nie ufam w ogóle – powiedział marszałek Senatu.

– Staram się go (Szumowskiego – red.) zrozumieć, ale przychodzi mi to trudno, bo te dziwaczne afery z instruktorami narciarskimi czy z żonami instruktorów narciarskich, czy z pompowaniem pieniędzy do spółek brata i żony, naprawdę raczej nie wzbudzają współczucia tylko uczucia znacznie bardziej pejoratywne, których generalnie nie lubię – dodał.

Grodzki przekonywał, że "rządzący nie zdali egzaminu w walce z COVID-19 i dlatego w klasyfikacji WHO Polska nadal jest w grupie państw, gdzie ciągle jest coś do zrobienia" w związku z epidemią.

– Tam są trzy kategorie: ci, którzy mają to w cudzysłowie z głowy; ci, którzy jeszcze powinni coś poprawić; i ci, którzy jeszcze cały czas mają pracę przed sobą. Niestety Polska jest w tej trzeciej grupie – stwierdził marszałek Senatu.