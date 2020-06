Loty międzynarodowe z Polski dopiero od lipca? Wiceminister: Trafna opinia

Wiceminister Infrastruktury był pytany w Radiu Plus o to, kiedy wznowione zostaną międzynarodowe loty z Polski.

– Nie jesteśmy w stanie przesądzić bardzo dokładnej daty. Na to muszą się zejść trzy czynniki. Po pierwsze to kwestia, jak funkcjonują loty krajowe, obostrzenia higieniczne i tu doświadczenia są dobre, wszystko działa. Po drugie to kwestia analizy sytuacji epidemicznej w Polsce i w innych krajach. Trzecia sprawa to kwestia wzajemności i znoszenia kontroli granicznych – ocenił Marcin Horała.

Dopytywany, czy możliwe jest zatem, żeby ocena i decyzja zapadła jeszcze w czerwcu, stwierdził, że "mogą, ale jest jeszcze dwutygodniowy cykl rozporządzeń Rady Ministrów, które trzeba przygotować, przeprocedować". – Pewnie mniej więcej z dwutygodniowym wyprzedzeniem będziemy tę datę podawać – poinformował.

Na sugestię dziennikarza, że w związku z tym chyba bardziej realnym terminem wydaje się początek lipca, odparł: "Opinia Pana Redaktora, ale muszę przyznać, że trafna."