Kaczyński nazwał posłów opozycję "chamską hołotą". Mocny komentarz premiera Morawieckiego

Do ostrej wymiany zdań doszło w czwartek, na początku rozpatrywania wniosku Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W trakcie obrad, w reakcji na zachowanie polityków opozycji, prezes PiS Jarosław Kaczyński miał krzyknąć w stronę ław opozycji, iż jest to "chamska hołota". Wzwiązku z tą wypowiedzią Klub Lewicy zapowiedział złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego.

"Czasami muszą paść takie męskie słowa"

O słowa Kaczyńskiego i ewentualną karę dla prezesa PiS premiera Mateusza Morawieckiego zapytał dziennikarz RMF FM Krzysztof Ziemiec.

– Pan prezes Jarosław Kaczyński jest osobą, najbardziej atakowaną i moim zdaniem czasami muszą paść takie męskie słowa – komentował awanturę w Sejmie szef rządu.

Następnie Morawiecki zapytał dziennikarza czy ten zdaje sobie sprawę ze skali „aroganci i agresji”, z którą spotyka się prezes Jarosław Kaczyński i inni posłowie PiS.

– Poziom agresji, prymitywnych ataków jest tak wielki, że trzeba powiedzieć „dość, opamiętajcie się posłowie opozycji, bo mamy do czynienia z czymś nieakceptowalnym” – tłumaczył dalej premier. – Jeszcze raz podkreślę, nie ma tu żadnej ekwiwalentności, nie ma porównania jak atakują posłowie opozycji a jak zachowują się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Od 30 lat osobą najbardziej atakowaną w sposób pełen obelg i prymitywizmu jest prezes Jarosław Kaczyński i trzeba powiedzieć: "dość, nie zachowujcie się w ten sposób". To jest walka elit politycznych z człowiekiem, który walczył o los zwykłego Polaka i doprowadził do bardzo poważnej politycznej zmiany i to jest cierń w oku naszych konkurentów – dodał Morawiecki.

