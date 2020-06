Eurożołnierz w Belwederze?

Czy w wyborach 2020 r. stawką jest powrót do stylu władzy Platformy Obywatelskiej z lat 2007–2015? Są podstawy do takiego twierdzenia. W partii tej nie doszło do żadnej krytycznej oceny tamtego okresu rządów nad Polską. Silna jest w PO wiara, że „powrót demokracji” nastąpi dopiero wtedy, gdy wszystko wróci do stanu sprzed 2015 r.

Wyobraźmy sobie pięć osobnych politycznych ról prezydenta Trzaskowskiego.

