Trzaskowski: Zebraliśmy już 130 tys. podpisów

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zarządza wybory prezydenckie na 28 czerwca. Sztab Rafała Trzaskowskiego ma czas do 10 czerwca, by zebrać 100 tys. podpisów potrzebnych do rejestracji kandydata.

W niedzielę w Tarnowie Trzaskowski poinformował, że wymaga liczba podpisów została już zebrana. – Mobilizacja na ulicach polskich miast i miasteczek jest niesamowita. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów – powiedział.

Na liczniku mamy już 130 tys. zebranych podpisów, ale znając dzisiejszą władzę potrzebujemy ich znacznie, znacznie więcej. Ważne jest to, żeby tych podpisów było tak dużo, żeby żaden trik nie doprowadził do tego, że jakakolwiek część z tych podpisów będzie kwestionowana – podkreślił.

Kandydat PO zaapelował do zebranych słowami: – Zbierajmy podpisy do ostatniego dnia, kiedy to jest możliwe. Dziękuję za to niesłychane zaangażowanie.

Zgodnie z ustawą o przeprowadzeniu wyborów na prezydenta RP, głosowanie odbędzie się w formie mieszanej – tradycyjnie w lokalach i korespondencyjnie dla chętnych.