"Dziś Tuleya, jutro Ty". Manifestacje poparcia dla sędziego Tulei

– Nie stawię się we wtorek przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To nie jest prawdziwy sąd – stwierdził Igor Tuleya w rozmowie z TVN24. Igor Tuleya ma we wtorek stawić się przed Izbą Dyscyplinarną, która zajmie się wnioskiem prokuratury o pozbawienie sędziego immunitetu.

Prokuratura Krajowa chce postawić Tuleyi zarzut karny niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy posiedzenia, podczas którego uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. słynnego głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku. – Będę pod budynkiem Sądu Najwyższego, ale oczywiście na posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej nie wybieram się. Nie jest to prawdziwy sąd, nie zasiadają tam niezwiśli sędziowie – mówi Tuleya w rozmowie z TVN24.

#MuremZaIgorem

Tymczasem w Polskich miastach zorganizowano wiece poparcia dla sędziego. Jak informuje tvn24.pl, towarzyszy im hasło "150x150/Dziś Tuleya, jutro Ty", które przypomina o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego. W każdym ze 150 miejsc, w których zgodnie z założeniem mają odbyć się protesty, liczbę protestujących powinno ograniczyć się do dozwolonych 150 osób. Uczestnicy mają również obowiązek zachowania dwóch metrów odstępu oraz zasłonięcia ust oraz nosa.

"(...) Niedopuszczalne jest prowadzenie w trakcie zgromadzeń agitacji politycznej w imieniu lub na rzecz konkretnego ugrupowania politycznego bądź prowadzenie kampanii w związku z wyborami prezydenckimi" napisano w zapowiedzi protestu. W organizację protestu zaangażowały są liczne stowarzyszenia prawnicze, w tym "Iustitia" oraz "Themis", stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia", stowarzyszenie adwokackie "Defensor Iuris", a także organizacje takie jak Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Na manifestacjach nie zabrakło polityków. W Warszawie swoje wsparcie dla sędziego wyraził redaktor naczelny tygodnika "Newsweek" Tomasz Lis.