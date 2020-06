Kosiniak-Kamysz składa obietnicę. "Tego zabrakło w decyzjach Szumowskiego"

– Współczesny świat będzie obfitował w różnego rodzaju epidemie, nawet wojny biologiczne. Może dochodzić do zagrożenia zdrowia i życia Polaków, naszych rodaków, więc trzeba powołać Radę Bezpieczeństwa Zdrowotnego, składającą się z ekspertów, naukowców, epidemiologów, z ekspertów polityki zdrowotnej, zdrowia publicznego, żeby nie było decyzji politycznych, bo w pewnym momencie zaczęliśmy mieć do czynienia z decyzjami politycznymi – mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydat ludowców zapowiedział, że jeśli to on zostanie prezydentem powoła taką Radę.

– Taki organ byłby odporny na naciski polityczne w ochronie zdrowia – wskazał. Jego zdaniem, tego właśnie zabrakło w decyzjach ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.





Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o wciąż poważnej sytuacji epidemicznej. Przypomniał, że wczoraj odnotowaliśmy najwyższą liczbę wykrytych przypadków w Polsce, ale i w Europie. – Wszyscy marzymy już o normalności, ale wciąż proszę o przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego. Także przez polityków – oświadczył.

.Czytaj także:

Tarczyński uderzył w Trzaskowskiego pisząc o jego matce. "Słodka fotka"

Czytaj także:

Epidemia znów wpłynie na wybory? "Kandydaci zaczynają mówić o tym wprost"