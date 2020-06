Dobowy rekord zakażeń w Polsce. Jest komentarz Szumowskiego

Jak wyjaśnił na antenie RMF FM szef resortu zdrowia, rekord zakażeń wynika z tego, że przeprowadzane są przesiewowe badania w zakładach pracy. Dodał, że gdyby nie "badania wszystkich górników, to mielibyśmy spadki".

– Nikt tego w Europie nie robi. U nas jest zrobionych prawie 1 mln testów – stwierdził Szumowski zaznaczając, że można uznać, że Śląsk, jako region, faktycznie jest w takim stopniu "zajęty" jak inne województwa. Równocześnie podkreślił, że górnicy w większości bezobjawowo przechodzą chorobę i to jest "ewenement w skali tej epidemii".

W Polsce od soboty odnotowano łącznie 1 750 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z czego 1 002 przypadki pochodziły ze Śląska. Większość z nich zdiagnozowano u rodzin górniczych i górników. Z powodu ognisk choroby od wtorku na trzy tygodnie wstrzymano prace w 12 kopalniach - dwóch Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dziesięciu Polskiej Grupy Górniczej.

Odnosząc się do aktualnego przebiegu epidemii minister powiedział, że to model "epidemii ogniskowej" i dodał, że epidemia się nie skończyła i nadal będą pojawiać się ogniska, na które trzeba będzie stanowczo reagować.

Dodał też, że rząd nie planuje ponownego zamykania gospodarki i społeczeństwa, choć pewne obostrzenia można wprowadzić. – Nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Dlatego że wtedy poumierają osoby na choroby sercowe, naczyniowe, onkologiczne. Pamiętajmy o tym, że również depresja ekonomiczna też powoduje śmierć – powiedział.

Minister pytany o to, czy będzie chciał, by szczepionka przeciw koronawirusowi była w Polsce obowiązkowa powiedział, że to zależy od bezpieczeństwa tej szczepionki i stopnia jej przebadania. – Jeżeli będzie bezpieczna, to wtedy należy rozważyć wpisanie do obowiązkowego kalendarza szczepień (…) Tutaj decyzji nie podejmuje minister, ale rekomendacje musi dostać od epidemiologów, wirusologów – przypomniał.

Szumowski dodał, że w tygodniu po Bożym Ciele wyda również zalecenia dotyczące kolonii i obozów. Będzie to głównie procedura reagowania w przypadku wystąpienia zachorowania.

