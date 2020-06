Morawiecki: Udaremniono rekordowy w Polsce przemyt kokainy

– Kiedy świat zajmował się koronawirusem, międzynarodowe grupy przestępcze cały czas działały. Parę miesięcy temu udało się przeprowadzić wyjątkowo skomplikowaną operację zakończoną sukcesem – powiedział na konferencji prasowej premier.

Morawiecki poinformował, że polskie służby uniemożliwiły przemyt kokainy o wartości 3 mld zł. W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej.

– Udało się udaremnić przemyt o wielkiej wartości, rekordowej wartości w Polsce. Ten transport przybył z Ekwadoru do Hamburga, do Niemiec. I tamtym służbom nie udało się doprowadzić do wykrycia narkotyków. My traktujemy z powagą wszystkie tego typu zagrożenia – podkreślił premier.

– Poprzez ten udaremniony przemyt widać, jak dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polaków. Na pewno znaczna część tego transportu szła również do Skandynawii czy z powrotem do Niemiec. Warto zwrócić uwagę na wielki profesjonalizm naszych służb – zaznaczył Morawiecki, dziękując funkcjonariuszom uczestniczącym w akcji.

Czytaj także:

Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Tulei