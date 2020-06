Duda czy Trzaskowski? Zobacz nowy sondaż prezydencki

Badani zostali zapytani: "na którą z poniższych osób oddałaby Pani/oddałby Pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich".

Kto wygrywa w II turze

W badaniu zestawiono najsilniejszego kandydata – walczącego o reelekcję Andrzeja Dudę, z pozostałymi kandydatami, którzy mogą wejść do II tury.

Jeśli do II tury wszedłby kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski to przegrałby z Andrzejem Dudą – 49 proc. głosów do 51 proc. głosów. Zgodnie z wynikami badania, gdyby w II turze Andrzej Duda zmierzył się z dziennikarzem Szymonem Hołownią doszłoby do remisu.

W starciu z kandydatem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Andrzej Duda również wygrywa 51 proc. głosów do 49 proc. głosów.

Jeśli natomiast w II turze znalazłby się kandydat Lewicy Robert Biedroń, Andrzej Duda uzyskałby 54 proc. głosów, wobec 46 proc. głosów dla Biedronia, a w starciu z kandydatem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem Andrzej Duda uzyskałby 55 proc. głosów, wobec 45 proc. głosów Bosaka.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 12 do 16 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1065.

