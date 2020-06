Szydło o działaniach Trzaskowskiego. Padły mocne słowa

– Myślę, że z dnia na dzień cały zespół ma sił coraz więcej, a energia nas niesie – mówił Szydło podsumowując działania sztabu Andrzeja Dudy.

– Mamy dzisiaj fantastyczne spotkania tutaj w Świętokrzyskim, Pińczów, Jędrzejów, Kielce. Naprawdę wspaniała atmosfera. Przede wszystkim najważniejsze, że pan prezydent jest w dobrej formie i on ma tak wiele sił, że ja jestem spokojna – dodała była premier.

Szydło zwróciła się także z pytaniem do głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy – polityka KO, prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego.

– Zadam takie pytanie panu przewodniczącemu Trzaskowskiemu, przewodniczącemu Platformy. Czy nie jest hipokryzją, że on dzisiaj mówi, że jako prezydent nigdy nie podpisze ustawy, która wydłuży wiek emerytalny, a mówi to człowiek, który był przecież ministrem w rządzie Platformy i PSL, który to rząd ten wiek, bez dania racji opinii społecznej, wydłużył – stwierdziła Szydło.

Mocna przewaga Dudy, co z pozostałymi kandydatami?

A jak kandydaci wypadają w sondażach? W badaniu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na pierwszym miejscu znalazł się z ogromną przewagą na pozostałymi kandydatami walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda – 41,3 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – 28,2 proc. głosów, a trzecie miejsce na podium uzyskał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 8,3 proc. głosów.

Kolejne miejsce zajęli dziennikarz Szymon Hołownia – 8,1 proc. głosów, lider Konfederacji Krzysztof Bosak – 4,6 proc. głosów i kandydat Lewicy Robert Biedroń – 3,8 proc. głosów.

Kilku kandydatów otrzymało mniej niż 1 proc. głosów: Paweł Tanajno (0,6 proc. głosów), Waldemar Witkowski (0,4 proc. głosów), Stanisław Żółtek (0,2 proc. głosów), Marek Jakubiak (0,1 proc. głosów), Mirosław Piotrowski (0 proc. głosów).

4,5 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego z kandydatów.

Badanie zostało przeprowadzone 18 czerwca metodą CATI. Próba: 1100 osób

