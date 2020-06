Semka: Dudzie grozi powtórzenie przebiegu wydarzeń z 2015 r. W niekorzystnym kontekście

Semka był jednym z gości "Salonu Dziennikarskiego" na antenie TVP Info. W programie komentował zbliżającą się do końca kampanię wyborczą. Przypomnijmy, że wyboru prezydenta dokonamy już w kolejną niedzielę, 28 czerwca. Jeśli konieczna będzie druga tura, odbędzie się ona dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

Zdaniem publicysty tygodnika "Do Rzeczy", jeśli faktycznie dojdzie do drugiej tury i zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, o tym kto zostanie prezydentem zdecydują tysiące, a może nawet setki głosów. – Trzaskowski nie wykorzystał kampanii, ale Hołownia zadeklarował głosowanie na niego w II turze – wskazał. Semka wyraził pogląd, że Andrzejowi Dudzie grozi powtórzenie przebiegu wydarzeń, które wyniosły go to prezydentury w 2015 roku, jednak w "niekorzystnym kontekście". – Grozi mu to, że ci, którzy poparli Hołownię, zwolennicy Biedronia, poprą Trzaskowskiego. Mobilizacja prawej strony musi być ponad standardy – dodał.

Piotr Semka przekonywał, że partia dążąca powinna sięgnąć po doświadczenie z wyborów samorządowych, w których nie udało się wywalczyć włodarzy miast. – To nie jest tak, że to są gotowe miejsca. Był list prezesa Kaczyńskiego do członków partii. Ja nie zauważyłem jakiejś specjalnej mobilizacji, gdzie sami posłowie PiS prowadzą kampanię prezydenta. Tej mobilizacji nie widać – dodał.

Zdaniem publicysty, ubiegający się o reelekcję prezydent powinien kierować swój przekaz do różnych grup odbiorców. – Nie przeceniałbym wdzięczności ludzi za różne programy socjalne. Na takim założeniu szedł Patryk Jaki w Warszawie. Tak się nie stało. Trzeba trochę zimnej wody lać na głowy sztabowców Andrzeja Dudy – stwierdził.

W rozmowie Semka skomentował także plany prezydenta dotyczące spotkania z przywódcą USA Donaldem Trumpem.

