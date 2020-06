Wewnętrzne sondaże PiS. "Są lepsze od tych publikowanych"

Już w najbliższą środę, a więc na finiszu kampanii wyborczej, ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Z przekazanych w ubiegłym tygodniu przez Dudę informacji wynika, że rozmowy będą dotyczyły m.in. obrony i bezpieczeństwa, współpracy energetycznej i gospodarczej oraz bezpieczeństwa telekomunikacyjnego.

Jak informuje tygodnik "Wprost", wizyta w USA na tyle wypełni kalendarz prezydenta, iż nie będzie miał on czasu na kolejne przedwyborcze debaty. Co ciekawe, sztabowcy Andrzeja Dudy nie przewidują możliwości wzięcia przez prezydenta udziału w debatach organizowanych przez stacje komercyjne.

– W II turze zgodzimy się na debatę w TVP. Jak Trzaskowski chce debatować, to niech tam przyjdzie. Do TVN nie pójdziemy – deklaruje w rozmowie z gazetą jeden ze sztabowców.

Z ustaleń tygodnika wynika, że choć otoczenie ubiegającego się o reelekcję prezydenta ma świadomość, że w drugiej turze wyborów może wydarzyć się wszystko, to jednak wewnętrzne sondaże napawają ich względnym optymizmem, bo są lepsze od tych publikowanych. – Oficjalne sondaże, które pokazują, że Rafał Trzaskowski ma coraz większe poparcie, mobilizują nasz elektorat, który był do tej pory nieco uśpiony. Nasze wewnętrzne badania dają Andrzejowi Dudzie w I turze dwucyfrową przewagę, a w II od 4 do 2 proc. więcej niż Rafałowi Trzaskowskiemu – zdradza gazecie osoba ze sztabu prezydenta.

