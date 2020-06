"Ich prawdziwe cele". Nowy film o ideologii LGBT+

"'Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość'… To wszystko czym karmią nas ideolodzy LGBT+, to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych 'tęczowe' środowiska chcą mieć coraz większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, ustalać nowe 'prawa człowieka', nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być dzieci. Jaki świat chcą nam urządzić?" – o tym właśnie - według zapowiedzi - opowie najnowsza produkcja portalu PCh24.pl zatytułowana "Ich prawdziwe cele".

Premiera filmu zaplanowana jest na 23 czerwca. Będzie go można obejrzeć na kanale YouTube „ICH PRAWDZIWE CELE” oraz na platformie VOD portalu PCh24.pl.

Wyrazy uznania dla twórców filmu przekazał Paweł Lisicki. Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że to obraz kóry obnaża intencje, techniki oraz świadomość ideologów. – Oglądajmy go, póki można. Oglądajmy i uczmy, jak się bronić przed inwazją. I róbmy to teraz, póki nie jest za późno, zanim ideologowie nie zamkną nam ust i nie zakneblują wolności – zaapelował.

W ocenie publicysty, ideologia LGBT ma w sobie wyraźne tendencje totalitarne. – Jej celem jest wymuszenie i podporządkowanie. Tu nie ma miejsca dla tolerancji. Tęczowa flaga jest narzędziem agresji i podboju. Komu się to nie podoba ten zostanie poddany reedukacji. Albo karze – dodał.