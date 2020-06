Bosak: Konfederacja staje się trzecią siłą polityczną w Polsce

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem dla "Rzeczpospolitej" Krzysztof Bosak zapytany został m.in. o to, komu - jeśli nie przejdzie do drugiej turu wyborów prezydenckich - przekaże swoje poparcie. Tu deklaracja polityka była jasna. Jak podkreślił, wyborcy Konfederacji są inteligentnymi i samodzielnie myślącymi ludzmi. – Nie sądzę, aby w wypadku braku mojego sukcesu potrzebowali specjalnych wskazówek, co mają myśleć i na kogo mają głosować – wskazał.

Kandydat Konfederacji na prezydenta odniósł się również do kwestii czy zbliżające się wybory to dla jego ugrupowania kolejny etap szerokiego budowania nowej prawicy. – Konfederacja już staje się trzecią siłą polityczną w Polsce i będziemy umacniać swoją pozycję, by w przyszłości zrealizować swój program i dać godną reprezentację wyborcom o poglądach konserwatywnych, narodowych i wolnościowych – stwierdził rozmówca Nizinkiewicza.

Dziennikarz zapytał Bosaka, czy Konfederacja liczy na przepływ elektoratu Prawa i Sprawiedliwości po ewentualnych przegranych przez Andrzeja Dudę wyborach. – Każdy wyborca jest dla nas atrakcyjny – odparł. Bosak podkreślał, że z odbytych przez niego spotkań wyborczych wynika, że Konfederację popierają nie tylko byli wyborcy PIS, PO i Kukiz'15, ale nawet byli wyborcy lewicy. – Polacy podejmują decyzje wyborcze, kierując się bardzo różnymi emocjami i kalkulacjami. Nie musimy czerpać z jednego źródła. Staramy się grać na wielu fortepianach – stwierdził Krzysztof Bosak.

