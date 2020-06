Prezydent: Proponowałbym, żeby pan Trzaskowski nie histeryzował

– Przede wszystkim elektrownia w Ostrołęce będzie nadal realizowana, choć, o ile mi wiadomo, technologia, która będzie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, będzie zmieniona – wskazał Andrzej Duda.

I dodał: – Proponowałbym, żeby pan Trzaskowski nie histeryzował, bo ja rozumiem, że mamy kampanię, ale szkoda, że temat polskiego miksu energetycznego, jest jasny i znany od dawna, bo co najmniej od dwóch lat o tym mówimy. To niedobrze świadczy o tym, żeby nie było wiedzy na ten temat, że taka kwestia w ogóle jest dyskutowana ze Stanami Zjednoczonymi i to już od dwóch lat, pracuje nad tym pan minister Piotr Naimski. Niecały rok temu zostało podpisane porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie.

– Widzę, że jest tutaj ewidentnie prowadzenie kampanii wyborczej przeciwko tak naprawdę, w moim przekonaniu, interesom Polski – powiedział Andrzej Duda. Odnosząc się do lokalizacji elektrowni atomowej, Duda podkreślił, że wszystkie informacje w tej sprawie będą informacjami publicznymi: – Na razie trwała dyskusja i zapoznanie się z kwestiami technologicznymi, z firmami, które w USA cokolwiek w tym zakresie oferują, nie ma ich wiele.

