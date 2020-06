PO żąda ujawnienia "kluczowego dokumentu": Dajemy Andrzejowi Dudzie 12 godzin

Kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą Platforma Obywatelska żąda od ubiegającego się o reelekcję prezydenta ujawnienia oświadczenia majątkowego. Kwestię tę poruszył podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Parlamenarzysta podkreślał, że Polacy mają prawo poznać przed wyborami oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. – Po to zostały wymyślone oświadczenia majątkowe, żeby walczyć z korupcją na szczytach władzy – wskazywał. Jak przekonywał, jeśli prezydent nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, może to oznaczać, że ma coś do ukrycia. – Żądamy opublikowania oświadczenia majątkowego prezydenta Dudy. Dajemy mu na to 12 godzin. Czyli czas do początku ciszy wyborczej – oświadczył Tomczyk.

Wyboru głowy państwa dokonamy już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów, konieczna będzie druga tura. Wówczas zostanie ona zorganizowana dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

O urząd prezydenta RP ubiega się w sumie 11 kandydatów. Są to: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek.