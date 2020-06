Fatalna sytuacja w PSL. "Kosiniak-Kamysz jest lekko podłamany"

Ekspert: Prezydent Andrzej Duda na dobrej drodze do zwycięstwa

Różnica między Trzaskowskim a Andrzejem Dudą wynosi 13 proc. Gdyby Rafałowi Trzaskowskiemu udało się to odrobić, byłby to ogromny sukces i zarazem coś nowego w polskiej polityce. 43 proc. i kilkanaście punktów przewagi to imponująca...