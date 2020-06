"Fakt" ujawnia tajny plan PiS przed drugą turą wyborów. "Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu"

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane zostało na 22 lipca. Jak jednak wynika z ustaleń tabloidu, partia rządząca chce, aby posłowie zebrali się jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenkich. Powodem do zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu ma być przyjęcie ustawy będącej jedną z obietnic Andrzeja Dudy. Chodzi o Polski Bon Turystyczny.

Według "Faktu", marszałek Sejmu Elżbieta Witek zamierza wcześniej zwołać posiedzenie, "by bon wcielić w życie jeszcze przed głosowaniem w II turze wyborów". "Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu" – podaje dziennik.

Polski bon turystyczny

– Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko (...) będzie 500 złotych na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów. Wszystkiego tego, co z tym związane – zapowiadał Andrzej Duda.

W połowie czerwca prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym trafił do Sejmu. Posłowie przyjęli go dwa dni później. Obecnie ustawa znajduje się w Senacie. Izba wyższa prawdopodobnie wprowadzi do niej poprawki, a to będzie oznaczało, że ustawa wróci do Sejmu.

W uzasadnieniu projektu stwierdzono, iż bon będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, ma on pobudzić zakup usług turystycznych i imprez turystycznych realizowanych w Polsce. Koszt realizacji projektu oszacowano na ponieżej 4 mld złotych. Bon i jego obsługa ma zostać sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.