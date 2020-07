Rodzeństwo wypadło z okna. Dzieci nie przeżyły upadku

Jak informuje RMF FM, wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzeństwo, które wypadło z okna i pozostała dwójka dzieci była pod opieką matki. Kobieta w momencie zdarzenia była trzeźwa, policja nie znalazła podstaw do jej zatrzymania.

Matka dzieci tłumaczyła policji, która przybyła na miejsce zdarzenia, że w czasie, gdy doszło do tragedii była w kuchni i szykowała kolację. Później kobiety nie dało się już przesłuchać, ponieważ ze względu na stan psychiczny musieli zająć się nią lekarze.

RMF FM dowiedziało się od koszalińskiej policji, że w momencie tragedii ojca nie było w domu. Był w pracy, na miejsce przyjechał dopiero po zdarzeniu.

Oprócz dziewczynki i chłopca, którzy zginęli, kobieta miała pod opieką jeszcze dwójkę dzieci: 2-letnie oraz roczne. Najmłodsze dzieci są teraz pod opieką najbliższych krewnych.

