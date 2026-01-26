Żurek złamał przepisy? Wszystko nagrały kamery

Minister Żurek był gościem kanału "Duży w Maluchu". Formuła programu opiera się na rozmowie prowadzonej w aucie, którym jest popularny "maluch", czyli Fiat 126p. Wizyta szefa resortu sprawiedliwości przykuła uwagę internautów, lecz nie z powodu tego, co mówił Waldemar Żurek, ale tego, jak w pewnym momencie zachował się za kierownicą.

Żurek zasłużył na mandat?

Profil "Stop Cham" zamieścił na swoim koncie na platformie X fragment programu, na którym widać, jak Żurek prowadzi auto. W pewnym momencie pojazd zbliżył się do przejścia dla pieszych. Minister nie zatrzymał się i pojechał dalej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na filmie widać, jak do pasów zbliża się pieszy.

Na sytuację zareagował prowadzący program, który stwierdził, że minister "przejechał prawie po tej pani". Żurek odpowiedział, że kobieta znajdowała się daleko od przejścia.

– Nie, no gdzie, ta pani była jeszcze daleko od nas. Proszę mi wierzyć, że jeżdżę bardzo bezpiecznie. Musimy uważać, bo to, że ktoś wchodzi na pasy, to musimy pilnować się bardzo – stwierdził i dodał, że do tej pory nigdy nie miał jeszcze żadnego wypadku.

"Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyłapany na wykroczeniu. Nie przepuścił pieszej na przejściu" – stwierdzono z kolei na profilu "Stop Cham".

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, pieszy znajdujący się już na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Za złamanie tego przepisu kierowcy grozi 1500 zł mandatu i aż 15 punktów karnych. Przepisy weszły w życie w połowie 2021 roku.

