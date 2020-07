Ziemkiewicz o apelu Tuska: Nie ma granic hucpy!

Trwa walka o głosy tych wyborców, którzy w pierwszej turze wyborów poparli Krzysztofa Bosaka. Politycy wspierający Rafała Trzaskowskiego apelują do Konfederacji, aby ta przekazała poparcie kandydatowi KO. W rozmowie z Radiem Zet Barbara Nowacka została zapytana, jak Rafał Trzaskowski zamierza przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka. Polityk podkreśliła, że kandydat KO, jeżeli wygra wybory, będzie "bezpiecznikiem". – My się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, to myślę, że nie na tym polega demokracja – mówiła lewicowa polityk.

W podobnym tonie głos zabrał były premier Donald Tusk. Były szef RE twierdzi, że dla Konfederacji lepsze jest PO niż PiS – dlatego, że ta pierwsza formacja chce z Konfederacją wygrać. Tusk ostrzega, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie chciała Konfederację zniszczyć.

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz komentuje ironicznie: "Tusk namawia Konfederację do PO, bo PiS "będzie chciał was zniszczyć". Tak, Jaro będzie ich próbował zdelegalizować jako faszystów, zakazywać marszu, blokować, pałować, kopać, nasyłać tajniaków, jeszcze podpali ruski śmietnik i na nich zwali".