Lisicki: Wszystkie sztuczki Tuska. Ziemkiewicz: Kiedy elektorat przejrzy na oczy?

Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Friedrichem Merzem premier Donald Tusk podniósł temat zadośćuczynienia dla polskich ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Słowa szefa polskiego rządu wywołały burzę. W trakcie konferencji prasowej Donald Tusk zaapelował do Niemiec o pośpiech w kwestii wypłaty zadośćuczynienia dla polskich ofiar nazizmu. Jednak to, co powiedział potem, wywołało niedowierzanie wśród części komentatorów. Premier zasugerował bowiem, że w przypadku bezczynności Berlina, to Polska wypłaci niemieckim ofiarom odszkodowania.