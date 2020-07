Trzaskowski: Poniedziałek po wyborach, budzimy się i nie ma Kaczyńskiego nagle

– Chcę was namówić na jedno. Wyobraźcie sobie ten poniedziałek po wyborach, budzimy się i słuchajcie nie ma Jarosława Kaczyńskiego nagle. Wyobraźcie sobie sytuację, w której Jarosław Kaczyński po raz pierwszy, no nie pierwszy bo jeszcze pamiętam, że długo spał w momencie ogłoszenia stanu wojennego, ale wyobraźcie sobie, że długo śpi, bo nie ma do kogo zadzwonić. Nie ma do kogo zadzwonić przede wszystkim z pomysłami i rozkazami. Czyż to by nie był piękny dzień? – pytał zgromadzonych na wiecu kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Warszawy nawiązał też do ułaskawienia przez Andrzeja Dudy mężczyzny skazanego za pedofilię: – Widzieliście jak pan prezydent Andrzej Duda zaczynał od ułaskawienia swoich kolegów partyjnych, którzy nadużywali prawa. I chcę wam jasno powiedzieć, że nie ma mowy o ułaskawianiu koleżanek i kolegów partyjnych, którzy złamali prawo. Ale również nie powinno być mowy o ułaskawieniu kogoś, kto zamachnął się na coś najważniejszego, czyli na rodzinę. Nie ma mowy o ułaskawieniu pedofila. Nie może być o tym mowy w Polsce.

W sobotę w objeździe po kraju Trzaskowskiemu towarzyszyła jego żona Małgorzata. – Jest olbrzymia szansa na to, żebyście mieli pierwszą damę, która jest odważniejsza niż niejeden polityk. Pierwszą damę, która będzie zabierać głos w sprawach bardzo ważnych. Pierwszą damę, które sprawia, że nawet mi głos drży – mówił Rafał Trzaskowski.