Trzaskowski nie wróci do pracy w Ratuszu na pełen etat? Grabiec: Będziemy go namawiać

– Z całą pewnością Rafał Trzaskowski był jednym z liderów PO, KO i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Tak bardzo porusza ludzi w Polsce, poruszył młodych ludzi, obudził właściwie politycznie, oni ruszyli tłumnie do głosowania. Widać było też po wczorajszym wiecu ogromną liczbę bardzo młodych ludzi, dla których to były być może pierwsze wybory, pierwsze głosowanie. To jest bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość. Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, żeby nie wracał do ratusza, powiedziałbym na cały etat, ale żeby też poświęcił trochę swojej aktywności politycznej, część swojego życia na aktywność polityczną na arenie ogólnopolskiej. To bardzo ważne – stwierdził Jan Grabiec w rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM.

– Wiem, jak się pracuje w samorządzie. To czasem kilkanaście godzin dziennie (...) Oczywiście nie jest parlamentarzystą, więc ta obecność w polityce ma trochę inny charakter, ale myślę, że to dobrze, że Rafał Trzaskowski zdecydował się kandydować w tych wyborach. Bardzo dobrze, bo dzięki temu wybory nie rozstrzygnęły się w I turze, jak groziło nam to w maju. Mieliśmy prawdziwe święto demokracji i mam nadzieję, że będzie chciał czuć nadal na barkach to brzemię współodpowiedzialności za losy Polski, będzie aktywny w tej ogólnopolskiej polityce, a jaka to będzie forma aktywności, o tym zdecyduje sam Rafał Trzaskowski – dodał rzecznik PO.

Trzaskowski: To jest olbrzymia szansa dla prezydenta Dudy

Rafał Trzaskowski podziękował Polakom za wsparcie w kampanii wyborczej i podkreślił, że poparło go 10 milionów wyborców. – Chcę wszystkim zapowiedzieć: to tylko kolejny etap w naszej walce. Będziemy walczyć dalej. Wyciągamy wnioski: musimy się otwierać i zadbać o to, by zagospodarować tę energię i nadzieję – mówił polityk.

Były kandydat KO stwierdził, że podczas kampanii po raz pierwszy od lat udało się stworzyć w pełni obywatelski ruch. – Dlatego że przez te dwa miesiące Polki i Polacy, którzy chcą zmiany, obudzili się, jasno opowiedzieli się za zmianą i wiemy o tym, że 10 mln Polaków chce Polski, która jest europejska, tolerancyjna, która jest uśmiechnięta, gdzie nie ma równych i równiejszych – kontynuował.

Trzaskowski podczas konferencji zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Dudy. – To jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli i żeby wetować te ustawy, które po prostu będą złymi ustawami, które będą atakować niezależne instytucje, które będą atakować samorząd i mam nadzieję, że pan prezydent w tej drugiej kadencji pokaże znacznie więcej niezależności – stwierdził polityk.

