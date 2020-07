Polityk PSL: Przepraszam i proszę o wyrozumiałość

Butra opublikował w środę na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym przeprasza i prosi o wyrozumiałość.

"W zwiazku z moimi ostatnimi wpisami na portalu spolecznosciowym, chcialbym przeprosic wszystkich ktorzy zostali nimi dotknieci. Oddaje sie do dyspozycji wladz partii, ktora poprzez sad kolezenski zadecyduje o moim losie w strukturach stronnictwa. Od dluzszego czasu zmagam sie z problemami zdrowotnymi, ktore mialy wplyw na moje zachowanie. Jeszcze raz przepraszam i prosze o wyrozumialosc" – napisał Butra (pisownia oryginalna - red.).

W ostatnich dniach były wiceminister zamieścił w internecie serię wulgarnych wpisów, które odnosiły się do wyniku wyborów prezydenckich. Butra pisał m.in.: "Co za je*nięty durny naród", "No i z pomocą niedouczonych wschodniodebili anal wygrał". Wyborców Andrzeja Dudy nazwał "pi***dami".

Polityk zaatakował również swoich partyjnych kolegów głosujących na Dudę. "Wszystkie ciule z psl ktore glosowaly na du.. wy****dalać ns Białoruś" – napisał (pisownia oryginalna - red.).