Urażone poczucie wyższości

Ci z państwa, którzy regularnie czytają nasz tygodnik, pamiętają zapewne, co pisałem tydzień przed wyborami i za pomocą jakiej metody przewidziałem jego zwycięstwo: „Dla mnie takim czytelnym znakiem, który pokazuje, że kampania Andrzeja Dudy zmierza do szczęśliwego końca, jest coraz bardziej oszalała akcja propagandystów z Czerskiej. Do tej pory mechanizm ten działał nieomylnie: wystarczyło przed wyborami zbadać poziom gorączki panującej w mediach Agory i można było mieć pewność, jakie będzie rozstrzygnięcie”.

