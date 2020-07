Samozaoranie Konfederacji

W drugiej turze wyborów prezydenckich wyniki ważyły się do ostatniej chwili. Walka toczyła się także o głosy oddane na Krzysztofa Bosaka, byłego już kandydata Konfederacji na prezydenta. O 1,3 mln wyborców formacji deklarującej się jako „jedyna ideowa prawica” w Polsce. W tym czasie Polacy mogli się tylko domyślać, o co Konfederacji chodzi. Z deklaracji liderów ogłoszonej po pierwszej turze wyborów wynikało jedynie, że Konfederacja nie udziela poparcia nikomu i pozostawia decyzję o głosowaniu w drugiej turze sumieniu swoich wyborców. Żadnych postulatów, idei, konkretów. Zapewne do dzisiaj większość ludzi w Polsce nie wie, że poruszana w kampanii kwestia obrony przed skutkami amerykańskiej ustawy 447 czy deklaracja Andrzeja Dudy odnośnie do dobrowolnych szczepień na COVID-19 to sprawy bliskie Konfederacji i postulowane przez nią od dawna.