"Premier polskiego rządu nigdy nie powinien tego powiedzieć", "zrobili z Polaków durniów". Mocne słowa na antenie Polsat News

W programie "Śniadanie Polsat News" politycy rozmawiali o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej działaniami rządu. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie odnotowywany jest znaczny wzrost nowych potwierdzonych przypadków zakażenia. Dziś resort zdrowia poinformował o 443 przypadkach, zaś wczoraj 584.

Pytany o słowa Mateusza Morawieckiego, że "Polska poradziła sobie z epidemią", Marcin Kierwiński stwierdził, że premier polskiego rządu nigdy nie powinien tego powiedzieć.

– Premier, jeżeli chodzi o jego walkę z koronawirusem, to jest ona polityczna. Jeżeli na potrzebę wyborów trzeba było powiedzieć, że nie ma koronawirusa, to on wyszedł i to powiedział. Coraz częściej nie jest zachowywany dystans i to jest efekt nieodpowiedzialnych wypowiedzi premiera – przekonywał poseł PO.

Także Krzysztof Gawkowski winą za coraz częstsze nieprzestrzeganie przez Polaków obostrzeń obarczył rządzących. – Zdejmują maski, nie utrzymują dystansu, bo ten rząd zrobił z Polaków durniów informując, że poradzono sobie z epidemią. Minister Szumowski czterokrotnie zmieniał zdanie odnośnie noszenia maseczek ochronnych – wskazywał.